В России разработали броню для военных «КамАЗов»

«По мнению опытного водителя, к фронтальной защите (картер, баки, днище) никаких претензий. Не влияет КДБ и на управляемость, маневренность машины. Есть и еще один важный момент — чисто психологический: броня дает чувство уверенности, так как человек за рулем теперь защищен. В чем-то ситуация схожа с пехотинцем, который раньше ходил в атаку без бронежилета, а теперь он у него появился», — отметили в публикации.