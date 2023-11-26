В России выросли продажи люксовых автомобилей

За октябрь 2023 года в России продали 35 новых люксовых автомобилей — почти вдвое (+94%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, но меньше, чем за предыдущий месяц (36 машин). Об этом сообщает "Автостат".

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Эксперты отмечают снижение объема продаж люксовых авто в течение шести месяцев. Больше всего таких машин реализовали в апреле — 51.

Из 35 автомобилей за октябрь 13 приходится на Lamborghini, 11 — на Bentley, 5 — на Rolls-Royce, 4 — на Maserati и по 1 — на Aston Martin и Ferrari.

Всего за 10 месяцев 2023 года в России продали 375 новых люксовых автомобилей, что на 28% больше, чем год назад.