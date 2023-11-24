АвтоВАЗ будет собирать в Санкт-Петербурге Chery Tiggo 7 Pro Max
Под брендом Lada в Санкт-Петербурге будут выпускать Chery Tiggo 7 Pro Max. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал «Русский автомобиль».
Отмечается, что производство уже фактически удалось наладить.
«Там начнется выпуск Chery Tiggo 7 Pro Max, причем со сваркой кузова. Люди работают над сваркой кузова и локализацией кое-какой оснастки, там серьезно все. Здесь надо говорить не о предположении, а уже почти состоявшемся проекте», — говорится в сообщении.
Данная информация не была опровергнута пресс-службой. По мнению экспертов, делать какие-либо прогнозы по срокам и объемам выпуска рано.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов неоднократно заявлял, что работа на предприятии возобновится в конце 2023 года.
Также ранее «Известия» со ссылкой на отчет агентства «Автостат-Инфо» сообщили, что с начала года автопроизводителям удалось заработать в России около 1,88 трлн рублей, что демонстрирует двукратный рост к прошлогодним показателям. Наибольшую сумму россияне отдали за машины бренда Chery, «АвтоВАЗ» и Geely.