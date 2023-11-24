Превращенный в гоночный болид Audi R8 сможет ездить по дорогам общего пользования

Пока Audi прощается с R8 с двигателем внутреннего сгорания, ABT Sportsline показала, возможно, самую экстремальную версию суперкара, доступную для покупки. ABT XGT — это гоночный монстр, предназначенный для дорог общего пользования, в значительной степени основанный на гоночном автомобиле Audi R8 LMS GT2. Всего сделают 99 экземпляров, каждый из которых обойдётся минимум в 600 тысяч евро (~58 миллионов рублей).

Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что ABT XGT — это не типичный R8. Более широкий кузов с закрылками, воздухозаборниками и увеличенными аэродинамическими компонентами идентичен гоночному R8 LMS GT2.

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Единственное видимое отличие — это дорожные шины Pirelli P Zero Trofeo R, обутые на кованые колесные диски ABT с центральным замком, размер которых составляет 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Цветовая палитра включает в себя четыре различных оттенка кузова (Glacier White, Mythos Black, Verde Mantis и Nardo Grey), а также специальную историческую ливрею и неограниченные персонализированные возможности.

Интерьер также очень похож на R8 LMS GT2, сохранив каркас безопасности, гоночный руль и центральную консоль в гоночном стиле. Чтобы сделать ABT XGT совместимым с повседневной ездой, тюнер добавил новую цифровую комбинацию приборов, ручной тормоз, иммобилайзер, камеру заднего вида, а также необходимые элементы управления кондиционером, зеркалами, центральным замком и указателями поворота.

Поскольку это автомобиль, предназначенный для уличного использования, ABT пришлось провести краш-тесты. Они также должны были соблюдать нормы по выбросам и шуму, поэтому модель оснащена новой выхлопной системой. Кроме того, система заправки, заимствованная у серийного Audi R8, позволяет владельцам заправляться на обычных заправочных станциях.

Атмосферный V10 рабочим объемом 5,2 литра развивает мощность 640 л.с. (470 кВт), что соответствует показателям гоночного болида класса GT2. Привод — задний, через семиступенчатую автоматическую коробку передач S-Tronic с двойным сцеплением.

Максимальная скорость достигает 310 км/ч, хотя это число зависит от настройки регулируемого заднего спойлера. Примечательно, что снаряженная масса (1400 кг) делает ABT XGT легче любой другой дорожной версии R8, включая Audi R8 Coupe GT RWD.

ABT сообщает, что двухлетний процесс разработки суперкара включал в себя «обширные дорожные испытания», а также «тысячи километров» горячих кругов по Нюрбургрингу Нордшляйфе, Заксенринг и Хоккенхаймринг.

Целью было сохранить характер оригинального гоночного автомобиля, поэтому пилоты DTM Кельвин ван дер Линде и Рикардо Феллер были наняты вместе со всей командой DTM ABT Sportsline.