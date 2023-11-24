Москвичей предупредили о транспортном коллапсе

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов спрогнозировал транспортный коллапс в выходные 25 и 26 ноября в Москве в связи со снегопадом, передает NEWS.ru.

Специалист отметил, что к столице подходит западный атлантический циклон. Так, в городе ожидается метель, в результате чего на дорогах будет плохая видимость, подчеркнул он.

Кроме того, Шувалов прогнозирует потепление до одного–трех градусов в субботу и резкое похолодание мороза до отметки минус один — восемь в воскресенье.

Ветер при этом будет два — четыре метра в секунду.