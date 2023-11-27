Ожидается ограниченный выпуск BMW M4 CS 2024 количеством 2 000 экземпляров

Одним из самых ожидаемых M-автомобилей 2024 года является второе поколение BMW M4 CS (G82). Его производство начнется в июле 2024 года и завершится в июне 2025 года. Этого интервала будет достаточно для выпуска запланированного количества (1800 – 2000) экземпляров нового M4 CS.

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BMW планирует предложить множество различных вариантов окраски, как и для M3 CS. Помимо традиционных цветов, такие как белый и серый, появится отличительная синяя окраска. Возможны такие варианты синего цвета, как Daytona Beach Blue, Mexico Blue и Riviera Blue.

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BMW M4 CS будет представлять собой версию M3 CS. Под капотом BMW M4 CS 2024 года будет установлена усовершенствованная версия 3,0-литрового рядного двигателя с двойным турбонаддувом мощностью 543 л.с. и крутящим моментом 650 Нм. В паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic, мотор будет передавать мощность на все четыре колеса через систему BMW xDrive.

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Ожидаемый результат - быстрый разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, что обещает автомобилю M4 CS стать одним из самых быстрых в своей категории. Планируется снижение массы по сравнению с M4 Competition xDrive, но разница будет не такой резкой, как у CSL, поскольку новый M4 CS сохранит задние сиденья. Он также будет предлагаться исключительно с автоматической коробкой передач, как и M4 CSL.

В отличие от двухместного G82 M4 CSL, в M4 CS сохранятся задние сиденья, что добавит практичности для тех, кто ищет сочетание производительности и повседневной практичности. Помимо того, что M4 CS перенял все "трюки" у суперседана M3 CS, он получит фары нового дизайна, которые BMW намерена выпустить вместе с программой Life Cycle Impulse, запланированной для моделей M3 и M4.