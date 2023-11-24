АвтоВАЗ бесплатно отремонтирует Нивы с заводскими проблемами

Портал «Лада.Онлайн» рассказал, что в АвтоВАЗе предупредили дилерские центры о проблемах, с которыми могут столкнуться владельцы Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. Если наличие проблемы подтвердится, ее устранят бесплатно.

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Издание утверждает со ссылкой на «предписание №51-23», что владельцы этих моделей Lada могут столкнуться с «неустойчивой работой двигателя, хаотическими пропусками зажигания по всем цилиндрам».

Если владелец авто обратится с жалобой на такую проблему, а дилерский центр проведет диагностику и подтвердит, что также отмечается «некорректная работа дроссельной заслонки при подключенном диагностическом оборудовании», на авто бесплатно обновят ПО электронного блока управления двигателем.

Летом 2023 года АвтоВАЗ объявил отзывную кампанию для моделей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, чтобы оснастить их блоком управления системой ЭРА-ГЛОНАСС.