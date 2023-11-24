Geely Okavango обновился и подешевел. Его ждут в России в 2024 году

Популярный параллельно-импортный Geely Okavango обновился в Китае. Официально Okavango, оригинальное название которого Haoyue, на российском рынке не представлен, однако эта модель поставлялась в страну по параллельному импорту и пользовалась спросом. 24 ноября в Китае состоялась премьера обновленной версии кроссовера 2024 модельного года. Причем в КНР автомобиль с обновлением подешевел: семиместный SUV и 2,0-литровым мотором Volvo стоит от 97,9 тысячи юаней (1,2 миллиона рублей) против 127,9 тысячи юаней за дореформенную версию.

© Geely

Обновленный Haoyue L/Okavango L отличается в первую очередь мультимедийной системой: у нее новая «начинка» на чипе E04 (7 нм техпроцесс и производительность выше Snapdragon 8155), а диагональ дисплея составляет 14,6 дюйма вместо прежних 12,3. Обновилось и ПО: вместо Galaxy OS теперь Galaxy OS версии 2.0. В результате на четверть возраста плавность графики, а приложения теперь запускаются на 18 процентов быстрее. Еще одна обновка — красная отделка интерьера в оттенке Danxia Red, которая пришла на смену коричневой Desert Brown.

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Силовая установка осталась прежней — это связка двухлитрового мотора мощностью 218 лошадиных сил и семидиапазонного «робота», привод передний. При этом Geely заявляет, что в результате доработок удалось несколько снизить расход топлива кроссовера. И теперь он может работать на бензине АИ-92.