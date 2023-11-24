Беспошлинный ввоз электромобилей в ЕАЭС решили продлить

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проинформировал о продлении освобождения от уплаты таможенной пошлины при ввозе электромобилей в страны Евразийского экономического союза, за исключением России.

Меру пролонгировали до 31 декабря 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комиссии.

«Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в страны ЕАЭС в ограниченном количестве, по 31 декабря 2025 года», — указано в заявлении.

Подчеркивается, что освобождение от уплаты таможенных пошлин распространяется на граждан, которые постоянно проживают в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство или постоянное место жительства в РФ, не предусматривается.