Беспошлинный ввоз электромобилей в ЕАЭС решили продлить
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проинформировал о продлении освобождения от уплаты таможенной пошлины при ввозе электромобилей в страны Евразийского экономического союза, за исключением России.
Меру пролонгировали до 31 декабря 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комиссии.
«Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в страны ЕАЭС в ограниченном количестве, по 31 декабря 2025 года», — указано в заявлении.
Подчеркивается, что освобождение от уплаты таможенных пошлин распространяется на граждан, которые постоянно проживают в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
Передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство или постоянное место жительства в РФ, не предусматривается.
Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Автостат», только в августе 2023 года было реализовано 1474 новых электрокара. Данный уровень в 8,2 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.