На всех трассах Курганской области возобновили движение транспорта

Приостановленное из-за гололеда и сильного ветра движение транспорта полностью восстановлено на всех трассах в Курганской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Ранее сообщалось, что ограничения сняты на федеральных трассах, но остались на региональных.
"Госавтоинспекция региона информирует, что все временные ограничения по причине неблагоприятных погодных условий на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения сняты. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении.
Движение транспорта было приостановлено в Курганской области на всех дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения из-за сильного ветра и гололеда.