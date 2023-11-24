Россияне стали реже покупать люксовые автомобили

На российском рынке по итогам октября текущего года было продано 35 новых автомобилей сегмента Luxury. Этот показатель почти в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Такими данными поделилось аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственной сегментации рынка.

Эксперты агентства подчеркивают, что, несмотря на рост продаж (+95%), эта цифра уступает результату сентября 2023 года, когда было продано 36 премиальных машин.

Отмечается, что объемы продаж новых люксовых машин в России демонстрируют снижение на протяжении шести последних месяцев. При этом наилучший показатель в 2023 году аналитики «Автостата» зафиксировали в апреле — 51 проданная машина сегмента премиум.

Больше всего проданных машин сегмента Luxury в октябре пришлось на долю бренда Lamborghini, их было продано 13 экземпляров (37%). Чуть меньше продала марка Bentley – 11 реализованных экземпляров (доля – 31%). Также продали пять новых машин Rolls-Royce, Maserati — четыре единицы и по одной – Aston Martin и Ferrari.