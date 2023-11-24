Tesla сделала новый ход в ценовой войне

Tesla снова приступила к стратегии по снижению цен на новые и бывшие в употреблении автомобили на рынке Северной Америки. Вероятно, это действие направлено на стимулирование продаж и увеличение поставок до конца текущего года.

© Tesla

На сайте Tesla в США представлены значительные скидки на разнообразные модели электрокаров, включая Model 3, Model Y, Model S и Model X. Особо привлекательные предложения появились на подержанные и демонстрационные автомобили Model 3, с ценами, сниженными более чем на 3700 долларов. Скидки распространяются на варианты с разными типами привода, включая дальнобойные и производительные версии Performance.

При изучении предложений по Model Y также обнаруживаются аналогичные снижения цен, около 3000 долларов, как на модели с задним, так и с полным приводом, включая Performance. Похожие снижения цен касаются и Model S, с некоторыми вариантами, подешевевшими более чем на 5000 долларов, а также Model X.

Текущий момент может быть выгодным для приобретения автомобилей Tesla, учитывая, что федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов для электромобилей скоро снизится до 3750 долларов, отмечает сайт Тарантас Ньюс.