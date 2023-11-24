Первый электрический автомобиль Xiaomi сфотографировали на дороге. Тестовый прототип модели SU7 был снова замечен в Китае, но на этот раз в объектив камеры попала самая дорогая версия модели — на это указывают лидар на крыше, активный спойлер и внешний датчик Face ID на средней стойке. Как сообщает СarNewsChina, эта модификация будет называться так же, как и топовые смартфоны — Max. На свежих фотографиях можно рассмотреть и салон: рулевое колесо с логотипом Xiaomi и вертикальный планшет на переднем панели.

На фотографии с рулевым колесом видно еще один датчик Face ID, с помощью которого система будет распознать водителя и воспроизводить настройки зеркал и положение кресла. А вот что на снимки не попало, так это проекционный дисплей, который для электрокара заявлен.

CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

У самого дорогого Xiaomi SU7 будет двухмоторная установка мощностью 673 лошадиные силы и полный привод, и он будет быстрее прочих — максимальная скорость составит 265 километров в час. Батарея у такого электрокара будет литий-никель-марганец-кобальтовой фирмы CATL. Емкость и запас хода неизвестны, хотя ранее инсайдеры говорили о 101-киловаттной тяговой батарее и 800 километрах на одной зарядке.

Более дешевым версиям положены одномоторная установка с двигателем сзади на 300 лошадиных сил и литий-железо-фосфатный аккумулятор BYD. Такой электрокар будет разгоняться только до 210 километров в час.