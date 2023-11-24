ГИБДД проведет сплошные проверки на дорогах

В пятницу и ближайшие выходные дни, 25-26 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды на дорогах в поисках пьяных водителей. О мероприятиях объявили региональные управления ГИБДД.

Массовые и сплошные проверки водителей на трезвость состоятся на территории Брянской области, Курской области, Смоленской области, Ивановской области, Рязанской области, Кировской области, Владимирской области, Республики Башкортостан, Самарской области и других регионов.

В рамках сплошных проверок автоинспекторы останавливают все машины на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, отметили в Госавтоинспекции.