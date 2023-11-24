Второй за сутки селевой поток сошел на трассу М-4 «Дон» на спуске с Молдовановского перевала в Туапсинском районе Краснодарского края, движение на дороге временно ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Отмечается, что сель сошел на 1414 километре и заблокировал грузовик. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы. Движение автомобилей со стороны Краснодара временно ограничено.