В центре Москвы перекроют движение из-за недели моды
Движение будет перекрыто для автотранспорта на некоторых улицах в центре столицы. Это связано с проведением BRICS+ Fashion Summit — московской недели моды, передает «Интерфакс».
Так, с 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября не будет движения в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (при движении в сторону улицы Малая Бронная), а также на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка.
С наступлением 29 ноября будет недоступна парковка в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малая Бронная.