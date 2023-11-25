На челябинском участке трассы М-5 водителям запретили движение

«На трассе М5 из-за снегопада с 25 ноября с 06:00 до 14:00 на участке км 1548 (граница Республики Башкортостан с Челябинской областью) по км 1779 (развязка на Миасс) вводится ограничение. Запрет на передвижение касается пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств и фур», — заявили в пресс-службе ведомства.