В России возник дефицит запчастей для китайских машин

«Если разобрать современный автомобиль, то получится примерно 10 000 деталей. Однако наиболее ходовыми будут только 100 из них. И эти запчасти почти наверняка будут на складе дилера. <…> Проблемы возникает, если требуется одна из оставшихся 9 900 деталей. И дефицит действительно есть, мы его признаем», — передает Autonews слова экспертов.