Hispano Suiza готовит гиперкар в честь своего завода
Марка Hispano Suiza готовит электрогиперкар Carmen Sagrera в честь своего завода. Испанская компания Hispano Suiza Cars, которая принадлежит Мигелю Матеу, правнуку одного из основателей оригинальной Hispano Suiza, анонсировала новую модель. Новинка фактически станет очередной модификацией базового гиперкара Hispano Suiza Carmen, который уже имеет исполнение Carmen Boulogne. В 2024 году, в год 120-летия оригинального бренда, свет увидит Hispano Suiza Carmen Sagrera. Имя будет дано в честь исторического завода марки — в 1911 году марка переехала в район Ла Сагрера в Барселоне.
Предприятие располагалось на улице Рибас, занимало площадь 50 000 квадратных метров и дважды расширялось для удовлетворения растущих потребностей рынка. На фабрике Hispano Suiza работало 1800 человек.
«Ла Сагрера сыграла важную роль в истории Hispano Suiza, внеся значительный вклад в рост компании. Теперь, когда бренду исполняется 120 лет, пришло время отдать дань уважения Ла Сагрере, и мы сделаем это, с гордостью сделав имя этого района Барселоны известным всему миру благодаря нашему новому гиперкару», — заявил Матеу.
Технически Carmen Sagrera будет идентична Carmen Boulogne. Силовая установка выдаёт в сумме всё те же 1114 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Главным отличием новинки станет её аэродинамика, а сам электромобиль позиционируют как эволюцию существующего гиперкара. Сроки премьеры Hispano Suiza Carmen Sagrera не названы, но, очевидно, случится это не позже 2024 года, поскольку дебют приурочат к юбилею бренда. Стоимость и тираж электрогиперкара пока не озвучены.