Hispano Suiza готовит гиперкар в честь своего завода

Марка Hispano Suiza готовит электрогиперкар Carmen Sagrera в честь своего завода. Испанская компания Hispano Suiza Cars, которая принадлежит Мигелю Матеу, правнуку одного из основателей оригинальной Hispano Suiza, анонсировала новую модель. Новинка фактически станет очередной модификацией базового гиперкара Hispano Suiza Carmen, который уже имеет исполнение Carmen Boulogne. В 2024 году, в год 120-летия оригинального бренда, свет увидит Hispano Suiza Carmen Sagrera. Имя будет дано в честь исторического завода марки — в 1911 году марка переехала в район Ла Сагрера в Барселоне.

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Предприятие располагалось на улице Рибас, занимало площадь 50 000 квадратных метров и дважды расширялось для удовлетворения растущих потребностей рынка. На фабрике Hispano Suiza работало 1800 человек.

«Ла Сагрера сыграла важную роль в истории Hispano Suiza, внеся значительный вклад в рост компании. Теперь, когда бренду исполняется 120 лет, пришло время отдать дань уважения Ла Сагрере, и мы сделаем это, с гордостью сделав имя этого района Барселоны известным всему миру благодаря нашему новому гиперкару», — заявил Матеу.

Hispano Suiza Cars

Hispano Suiza Cars