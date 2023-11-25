Страховщики назвали города, где новые "Москвичи" популярнее всего

Страховщики назвали города, где популярнее всего новые "Москвичи", производство которых стартовало в ноябре прошлого года. Ими оказались Москва, Тула и Екатеринбург.

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Так, столичные автомобилисты приобрели в страховой компании "Согласие"наибольшее количество полисов для "Москвичей". Доля оформленных в Москве страховок составляет 47%, приводят данные специалисты. Объясняется это тем, что в столице большое количество автомобилей используется в качестве такси, а также в каршеринге.

В Туле эта доля составила 8%, в Екатеринбурге - 6%. Договоры страхования по каско и ОСАГО на новые машины также заключали водители ещё из более 40 других городов России.

Более половины владельцев "Москвичей", помимо ОСАГО, оформили дополнительную страховую защиту каско. Первый вид полисов обошелся автомобилистам в среднем в 8 392 рублей, второй - в 58 399 рублей.