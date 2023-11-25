Тюнеры сделали суперкроссовер Ferrari Purosangue очень широким и мощным

Суперкроссовер Ferrari Purosangue сделали очень широким и мощным. Немецкое тюнинговое ателье Pogea Racing представило свой новый проект, в основу которого лёг первый в истории марки Ferrari кроссовер Purosangue. Подопечные основателя компании Pogea Racing Эдуарда Погеа сделали крайне радикальный вариант доработки итальянской модели, который подразумевает как технические изменения, так и перемены во внешнем декоре автомобиля. Анонсированы изменения и в интерьере, но пока он не показан даже на рендерах.

© Motor.ru

Кроссовер получил аэродинамический обвес из углепластика, который серьёзно увеличивает ширину кузова — новые бамперы сочетаются с накладками на колёсные арки, массивными порогами и крупным спойлером. В глаза бросаются четыре патрубка выхлопной системы, вынесенные в центр заднего бампера. Заявлены 23-дюймовые передние и 24-дюймовые задние колёса, а также заниженная подвеска на компонентах KW.

Pogea Racing

Pogea Racing

Pogea Racing

Pogea Racing

Pogea Racing

Pogea Racing

Pogea Racing

Pogea Racing

Pogea Racing