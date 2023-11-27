Корейские модели ушедших популярных брендов Hyundai и Kia могут вернуться в Россию под китайской маркой GAC, пишет канал "Русский автомобиль", ознакомившийся с подробностями сделки по продаже завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР) в Санкт-Петербурге.

По данным источника, сделка по покупке завода холдингом "Авилон" должна быть закрыта "в течение ближайшего месяца". Основная версия такая, что на расконсервированных мощностях начнут производство моделей Kia и Hyundai, но под шильдиками GAC.

"В перспективе возможна и крупноузловая сборка китайских машин, но первые полтора года завод займётся производством именно корейских автомобилей. Уже некоторых работников обзванивают и вызывают из режима простоя", - пишет "Русский автомобиль".

План на обозначенный период составляет примерно 70 тысяч автомобилей. Для их производства есть комплектующие: "каких-то чуть меньше (электронные блоки), каких-то можно наделать больше (штамповка)", в случае чего, можно докупить позиции в Казахстане.

Насколько удастся соблюсти стандарты качества для корейских авто, пока непонятно. Например, по той причине, что часть комплектующих хранится на улице, на палетах под стретч-плёнкой.