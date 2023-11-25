Fiat показал пять весёлых Topolino в стиле Микки Мауса к юбилею Disney

Fiat сделал пять очень весёлых Topolino в стиле Микки Мауса к юбилею Disney. В 2023 году компания Fiat возродила микрокар Topolino в виде крошечного электромобиля. Оригинальную машину выпускали с 1936 по 1955 годы, а актуальная версия официально относится к электрическим квадрициклам и позиционируется как транспортное средство для пляжных вылазок. И этот электромобиль получил новую версию, которая посвящена 100-летию компании Disney и её едва ли не главному символу — антропоморфному мышонку Микки Маусу. Связь между персонажем и автомобилем заключается в имени.

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Тополино — это Микки Маус на итальянском языке. Такое прозвище было дано оригинальному Fiat 500 в 1930-е годы. На выставке Casa 500 в Pinacoteca Agnelli состоялась премьера четырёх эксклюзивных квадрициклов от заводских дизайнеров Fiat Centro Stile и одним — от художника Disney Каваццано, который создал праздничное оформление квадрицикла в честь юбилея своего работодателя.

Дизайнеры итальянского автопроизводителя решили отразить в своих работах четыре — историческую, современную, уличную и абстрактную — темы. Монохромный Topolino вдохновлён графикой первого звукового мультфильма Уолта Диснея «Пароходик Вилли», который стал одним из экспонатов Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat