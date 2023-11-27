Владельцам китайских автомобилей придется ждать запчастей больше месяца

О нехватке необходимых комплектующих сообщил на пресс-конференции Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Глава организации заявил, что в случае серьезного ДТП, в автосервисах может не оказаться нужных деталей для восстановления машин. Поэтому, если автомобилю потребуется сложный ремонт, владельцам придется ждать запчастей от 30 до 40 дней.

Владельцам китайских автомобилей придется ждать запчастей больше месяца
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В настоящее время представители РСА готовят новые справочники запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО. Если на привычные марки машин в справочнике приходится полтора-два миллиона записей по комплектующим, то на китайские бренды – 30 тысяч. Таким образом, на складах находятся только самые востребованные детали. Большинство же запчастей приходится заказывать.

В справочниках РСА находятся списки оригинальных запчастей, а также аналогов от многих производителей. При этом для китайских автомобилей на российском рынке представлено ограниченное количество не оригинальных комплектующих. Подобная ситуация приводит к тому, что автовладельцам приходится ждать нужные детали до 40 дней.

По словам Уфимцева, сегодня важно сформировать рынок запчастей для китайских машин. При этом глава РСА подчеркивает, что на недостаток деталей влияет и сложная логистика.

О том, что в России вновь возникли сложности с запчастями для китайских автомобилей, стало известно в начале ноября. Тогда специалисты сообщали, что даже у официальных дилеров отсутствуют необходимые детали.