Владельцам китайских автомобилей придется ждать запчастей больше месяца

О нехватке необходимых комплектующих сообщил на пресс-конференции Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Глава организации заявил, что в случае серьезного ДТП, в автосервисах может не оказаться нужных деталей для восстановления машин. Поэтому, если автомобилю потребуется сложный ремонт, владельцам придется ждать запчастей от 30 до 40 дней.

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В настоящее время представители РСА готовят новые справочники запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО. Если на привычные марки машин в справочнике приходится полтора-два миллиона записей по комплектующим, то на китайские бренды – 30 тысяч. Таким образом, на складах находятся только самые востребованные детали. Большинство же запчастей приходится заказывать.

В справочниках РСА находятся списки оригинальных запчастей, а также аналогов от многих производителей. При этом для китайских автомобилей на российском рынке представлено ограниченное количество не оригинальных комплектующих. Подобная ситуация приводит к тому, что автовладельцам приходится ждать нужные детали до 40 дней.

По словам Уфимцева, сегодня важно сформировать рынок запчастей для китайских машин. При этом глава РСА подчеркивает, что на недостаток деталей влияет и сложная логистика.