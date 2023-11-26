Ford готовит сверхэкономичный Mondeo: первые фото.

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Китайскому порталу Autohome удалось познакомиться с предсерийным седаном с двухмоторной силовой установкой. Известно, что гибрид Ford Mondeo будет оснащаться 1,5-литровой «турбочетвёркой» в связке с электродвигателем. Новинку предложат со «спортивным» пакетом ST-Line, который почти два года полагался только самым дорогим 2,0-литровым вариантам. Презентация ожидается в ближайшие недели.

Полной информации о технике нет, но скорее всего гибридный Ford Mondeo унаследует силовую установку у кроссовера Edge L, только вместо 2,0-литрового двигателя под капотом будет 1,5-литровый. В таком случае седан окажется «безрозеточным» HEV-гибридом, а на смену 8-ступенчатому автомату придёт вариатор E-CVT.

Autohome.com.cn

Единственным внешним отличием новинки будут 19-дюймовые «аэродинамичные» диски с пятью крупными спицами. О расходе топлива данных нет, но гибрид точно окажется экономичнее обычных версий, которые расходуют 6,6-7,4 литра бензина АИ-92 на 100 километров пробега в смешанном цикле WLTC. Пиковая отдача двухмоторной установки неизвестна, но бензиновый ДВС разовьёт 188 лошадиных сил.