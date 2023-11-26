Рассекречены первые подробности о дизайне Renault Sandero четвертого поколения

В Сети появились новые сведения о модели Renault Sandero следующего поколения. Модель будет предлагаться у дилеров в Европе под маркой Dacia.

Автопроизводитель Renault не спешит раскрывать подробности о новом поколении Sandero. Однако в Сети уже есть некоторые сведения о хэтчбеке. Автомобиль построен на той же архитектуре, на какой ранее создавался паркетник Kardian. Такая платформа позволяет создавать машины с разной колесной базой и длиной кузова.

О габаритах кузова хэтчбека все еще нет сведений. Переход на новую платформу станет причиной обновления линейки силовых агрегатов. В ней появятся гибридные моторы. Известно, что в качестве основы будут использовать атмосферный двигатель объемом 1.6 литра, который работает в паре с электромотором и стартер-генератором.

В гибридной версии автомобиль будет иметь трансмиссию без сцепления. Уже в начальной модификации хэтчбек может получить турбодвигатель объемом 1.0 литр, производительность которого составляет 125 л.с.

По предварительным данным, экстерьер Renault Sandero нового поколения будет пересмотрен. Многие детали в оформлении возьмут от актуального Bigster. Модель должна появиться на рынке в 2025 году, однако презентация состоится уже в 2023 году. Автомобиль сохранит статус бюджетного в своем классе. На некоторых рынках она будет представлена под материнским брендом Renault.

Так как автомобиль будет строиться на новой архитектуре, это позволит изменить габариты его кузова. Гибридная платформа E-Tech, которая может использоваться для модели, была впервые представлена для универсала Jogger. Неоднократно сообщалось, что в линейке Dacia никогда не появятся модели с подзаряжаемыми гибридными системами.