В России официально появятся три кроссовера и бизнес-седан Geely

Geely официально привезет в Россию бизнес-седан и три кроссовера. Портал «Китайские автомобили» выяснил, что в нашей стране планируют продавать обновлённый Preface L, Starray, Atlas Cool и Okavango L. Источник издания уточнил, что планы могут измениться. Сама компания Geely модели держит в секрете, однако тип кузова и класс новинок подтверждены: ожидаются седан D-сегмента, два кроссовера C-сегмента и кроссовер D-сегмента.

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В настоящий момент российская линейка Geely состоит из пяти моделей (если не учитывать «старый» Coolray и его «клон» BelGee X50), но в следующем году готовится значительное расширение. Во-первых, к нам привезут семейный семиместный кроссовер Okavango L, который в Поднебесной стоит сравнимо с новым Atlas. Во-вторых, появятся сразу две разновидности нового «Атласа»: кроссовер Starray и его «младший брат».

Наконец, сегмент легковушек пополнится давно ожидаемым бизнес-седаном Preface. Причём в нашу страну сразу привезут самую передовую версию, которая на китайский рынок вышла всего два месяца назад. Пока четырёхдверка доступна только в виде гибрида, но российская спецификация может быть другой, ведь конструкцией предусмотрены более консервативные связки с турбомотором Volvo.