Российский проект Lada X-Cross 5 может быть закрыт

Проект Lada X-Cross 5 вызвал много вопросов. Представители компании “АвтоВАЗ” не стали опровергать его возможное закрытие.

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Кроссовер Lada X-Cross 5 в России был представлен летом текущего года. Тогда предполагалось, что модель построена на базе автомобиля FAW, а производством будут заниматься на площадке в Санкт-Петербурге. Однако сейчас развитие нового проекта стоит под вопросом.

Недавно представители “АвтоВАЗа” прокомментировали подобные вопросы и сообщили, что производитель пока не подтверждал партнерство с какой-либо из компаний. Кроме того, они отказываются говорить на тему возможного закрытия проекта.

Ранее сообщалось, что ограничения на поставки запчастей все же повлияли на деятельность российского автогиганта из Тольятти. Компания не получает комплектующие в нужных объемах. Платежи компании блокируются почти сразу по требованию правительств других государств. Зарубежные партнеры все чаще стали отказываться от сотрудничества с “АвтоВАЗ”.

Продажи модели Lada X-Cross 5 должны были запустить в третьем квартале текущего года. Однако глава компании, Максим Соколов, изменил сроки и назвал новые - рубеж между 2023 и 2024 годами.

Если не брать во внимание фирменные шильдики Lada на кузове, автомобиль полностью повторяет оформление китайского FAW Bestune T77. В комплектации кроссовера заявлен турбированный двигатель, работающий на бензине. Его производительность составляет 160 л.с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная КПП и система переднего привода.