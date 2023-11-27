На аукцион выставят «Белую коллекцию» Porsche

Аукционный дом RM Sotheby’s проведёт 1–2 декабря крупные торги в Хьюстоне, штат Техас. На продажу будет выставлена «Белая коллекция» — уникальное собрание редких Porsche, каждый из которых выкрашен в те или иные оттенки белого цвета. Покупателям будут предложены 63 автомобиля и два трактора от Porsche. В общей сложности список лотов насчитывает 500 позиций.

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Ожидается, что самым дорогостоящим представителем коллекции станет Porsche 918 Weissach Spyder 2015 года. Этот автомобиль был доработан усилиями Porsche Exclusive Manufaktur и является единственным в своём роде. Автомобиль преодолел менее 20 километров, так что машина находится в идеальном состоянии. Ожидаемая стоимость 918 Weissach Spyder — $ 2,5-3 млн.

Другая жемчужина коллекции — Porsche 911 Carrera RS 3.0 1973 года, выпущенный ограниченной серией в 50 экземпляров. В RM Sotheby’s отмечают, что это один из наиболее сохранившихся Carrera RS 3.0 1973-го. Эстимейт лота — $ 2,25-2,75 млн.