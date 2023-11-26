На рынок России выходит бренд Oting с автомобилями на базе Nissan
На автомобильном рынке России появится новый бренд Oting. Под ним будут продаваться модели, построенные на базе Nissan.
Полная линейка автомобилей марки Oting для рынка России будет раскрыта 28 ноября. Тогда же дистрибьютор сообщит подробности о ценообразовании и дилерской политике. Для реализации автомобилей Oting будет запущена специальная сеть автосалонов. Дистрибьютор уже заключил контракт с компанией на работу сроком 5 лет.
Одна из моделей, которая появится в линейке Oting, - Paladin. Данный автомобиль построен на платформе Nissan Terra 2018 года. В комплектации предусматриваются силовые агрегаты компании Mitsubishi. Модель получила измененную решетку радиатора и модернизированный салон. Такие машины уже поставляются на рынок России неофициально и оцениваются в 3 800 000 рублей.
Салон Paladin сильно отличается от исходной модели Nissan. Так, на передней панели нет обычной мультимедийной системы и элементов управления климатическим оборудованием. Здесь установлен большой дисплей диагональю 12 дюймов. Кроме того, Paladin не получил 7-местное исполнение.
За движение Oting Paladin отвечает наддувный 2-литровый мотор. В Китае его производительность составляет 220 л.с. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая АКПП. В комплектации заявлена система полного привода с жестким подключением передней оси.
Технические подробности о внедорожнике для рынка России пока не раскрываются. По габаритам автомобиль сопоставим с известным на рынке Tank 500.
На рынке КНР модель оценивается в 170 000 юаней или 2 100 000 рублей. Производством внедорожников занимаются на предприятии Zhengzhou Nissan. Половина завода находится в собственности автомобильного гиганта Dongfeng. В 2024 году на рынке России должны представить еще 2 модели нового бренда, спроектированные на базе Nissan.
Официальным дистрибьютором марки в России является Sinomach Automobile.