На автомобильном рынке России появится новый бренд Oting. Под ним будут продаваться модели, построенные на базе Nissan.

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Полная линейка автомобилей марки Oting для рынка России будет раскрыта 28 ноября. Тогда же дистрибьютор сообщит подробности о ценообразовании и дилерской политике. Для реализации автомобилей Oting будет запущена специальная сеть автосалонов. Дистрибьютор уже заключил контракт с компанией на работу сроком 5 лет.

Одна из моделей, которая появится в линейке Oting, - Paladin. Данный автомобиль построен на платформе Nissan Terra 2018 года. В комплектации предусматриваются силовые агрегаты компании Mitsubishi. Модель получила измененную решетку радиатора и модернизированный салон. Такие машины уже поставляются на рынок России неофициально и оцениваются в 3 800 000 рублей.

Салон Paladin сильно отличается от исходной модели Nissan. Так, на передней панели нет обычной мультимедийной системы и элементов управления климатическим оборудованием. Здесь установлен большой дисплей диагональю 12 дюймов. Кроме того, Paladin не получил 7-местное исполнение.

За движение Oting Paladin отвечает наддувный 2-литровый мотор. В Китае его производительность составляет 220 л.с. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая АКПП. В комплектации заявлена система полного привода с жестким подключением передней оси.

Технические подробности о внедорожнике для рынка России пока не раскрываются. По габаритам автомобиль сопоставим с известным на рынке Tank 500.

На рынке КНР модель оценивается в 170 000 юаней или 2 100 000 рублей. Производством внедорожников занимаются на предприятии Zhengzhou Nissan. Половина завода находится в собственности автомобильного гиганта Dongfeng. В 2024 году на рынке России должны представить еще 2 модели нового бренда, спроектированные на базе Nissan.