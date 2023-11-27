BMW i5 M60 и 520d поднимаются в Австрийские Альпы, ради заезда по заснеженной трассе

Расположенный в долине Эцталь в Тироле, Зёльден представляет собой крупнейший муниципалитет Австрии, и туристов здесь обычно больше, чем в других местах. Компания BMW приглашает представителей СМИ для совершения заезда на новом седане 5-й серии по австрийскому леднику. Журналисты, отправившиеся в сердце австрийских Альп, смогут выбрать один из двух вариантов G60: дизельную версию, не предназначенную для Америки, и чисто электрическую модель.

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Дизельный вариант - 520d xDrive цвета Tanzanite Blue Metallic с пакетом M Sport Package Pro, а модель с нулевым уровнем выбросов - i5 M60 цвета Cape York Green. Оба автомобиля с черными глянцевыми акцентами, в том числе решетка радиатора, и двухцветные колесные диски с красными тормозными суппортами. BMW решила представить для заезда дизельный автомобиль 5 серии с 20" колесными дисками, в то время как M60 получил 19" комплект.

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Учитывая скользкое покрытие, два экземпляра 5-й серии оснащены полным приводом. Существуют дополнительные версии роскошного седана восьмого поколения с AWD, включая 540i xDrive, 550e xDrive и i5 xDrive40. Позднее, в 2024 году, для европейского рынка будет также выпущен 540d xDrive с рядным дизельным двигателем.