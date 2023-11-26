Очередь из российских грузовиков возникла на границе с Литвой

На границе России и Литвы скопилось порядка 100 фур. Транспорт не может попасть из Калининграда в другие регионы РФ, сейчас очередь растет. Такие данные привел сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, передаёт РИА Новости.

«На утро воскресенья в очереди уже порядка 100 фур, и она постоянно увеличивается», — сказал сенатор.

По его словам, Литва Литва ужесточила транзит и ввела усиленный контроль всех грузовых автомобилей, едущих из Калининградской области. За сутки проверку проходит не более 60 автомобилей.