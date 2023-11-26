На границе Польши и Украины застряли две тысячи грузовиков

Свыше двух тысяч грузовиков, ожидая въезда на Украину, скопились в очереди на польско-украинской границе. Об этом, ссылаясь на украинские власти, сообщает издание «Европейская правда».

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Бастующие польские грузоперевозчики заблокировали три контрольно-пропускных пункта. Из-за этого представители министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков вынуждены были раздать находящимся в заблокированных автомобилях водителям 2,5 тыс. литров воды, 1,2 тыс. обедов, а также медикаменты.

В настоящее время на пунктах пропуска «Дорогуск — Ягодин», «Корчева — Краковец» и «Рава-Русская — Гребенное» в очереди находятся более 2,1 тыс. грузовых машин.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал предположения о том, что возникший кризис и ситуация на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному конфликту между государствами. По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский не осознает опасность сложившейся ситуации.