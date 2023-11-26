На границе Литвы и РФ выросла очередь из российских грузовиков

Из Калининградской области через Литву не могут проехать в другие регионы РФ около 100 фур. Российские таможенники объясняют это «замедлением работы» литовских коллег. Очередь продолжает расти третий день подряд, передает ТАСС.

Очередь начала возникать в пятницу, когда перед автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» скопилось 35 грузовиков. В субботу их стало 80, а в воскресенье — около 100.

«Литовская сторона оформила за сутки на выезд из Калининградской области всего 50 большегрузов», — заявила в воскресенье Оксана Иванова, представитель Калининградской областной таможни.

При этом, по ее словам, на въезд в Калининградскую область наши таможенники оформили 150 грузовиков.