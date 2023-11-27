Mercedes-Benz G-Class научили разворачиваться на месте

Трансмиссия будущего электрического G-Class пока находится в стадии разработки, уточняет Carbuzz. На прототипе применены четыре отдельных электродвигателя для каждого из колес. Ожидается, что автомобиль получит тяговую батарею с высокой плотностью энергии. Испытательным полигоном для разработчиков электрического внедорожника стала гора Шёкль в окрестностях Граца. Они поднялись на прототипе на гору и спустились с нее более 300 раз.

Ранее стало известно, что в европейском конкурсе «Автомобиль года» может победить китайский автомобиль.Электрическая версия Mercedes-Benz G-Class получит функцию, позволяющую автомобилю разворачиваться на месте вокруг вертикальной оси. Ее продемонстрировал в окрестностях австрийского Граца глава Mercedes-Benz Ола Каллениус. Видеоролик с электрическим G-Class в действии размещен в официальном аккаунте Mercedes-Benz на YouTube. "Это то, что вы можете сделать на поверхности с низким коэффициентом трения. Вы действительно разворачиваетесь на месте", - прокомментировал Каллениус возможности функции G-Turn, которую получит электрический Geländewagen. Трансмиссия будущего электрического G-Class пока находится в стадии разработки, уточняет Carbuzz. На прототипе применены четыре отдельных электродвигателя для каждого из колес. Ожидается, что автомобиль получит тяговую батарею с высокой плотностью энергии. Испытательным полигоном для разработчиков электрического внедорожника стала гора Шёкль в окрестностях Граца. Они поднялись на прототипе на гору и спустились с нее более 300 раз.