Раскрыта цена нового рамного пикапа российской сборки

Новый рамный пикап JMC Vigus 4х4: цены машин российской сборки. Портал «Китайские автомобили» выяснил, что калининградский «Автотор» собрал первую партию среднеразмерных грузовичков. Речь идёт о JMC Vigus, однако в нашей стране модель будет продаваться под другим брендом. На первых порах предложат единственную комплектацию с четырёхдверной кабиной, жёстко подключаемым полным приводом, 2,5-литровым турбодизелем и «механикой» за 2 999 000 рублей.

© Motor.ru

JMC Vigus — полностью китайская разработка, однако в Поднебесной у компании есть совместные предприятия с Ford и Isuzu, так что опыт создания рамных коммерческих моделей солидный. Однако сам по себе грузовичок не нов: премьера состоялась более десяти лет назад. Конструкция традиционная: рама лестничного типа, неразрезной задний мост, грузовая платформа позади пятиместной кабины.

JMC

Оснащение российской версии пока не известно, но в других странах у 5,35-метрового варианта есть «кожаный» салон, климат-контроль, медиасистема с тачскрином и навигацией, камера заднего вида, бесключевой доступ и мультируль. Что из этого останется в базовой версии за три миллиона рублей — открытый вопрос.

Под капотом пикапа полной массой 2,8 тонны пропишется 128-сильный турбодизель рабочим объёмом 2,5 литра в связке с 6-ступенчатой «механикой».