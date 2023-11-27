АвтоВАЗ снова повысил цены на Lada Vesta

Подорожали две версии: Enjoy и Techno. Согласно новым прайс-листам, стоимость автомобиля в этих исполнениях выросла на 13 000 рублей. Седан Lada Vesta Enjoy теперь стоит 1 656 900 рублей, Vesta Techno - 1 798 900 рублей. Кросс-версия модели в этих же комплектациях оценивается в 1 801 900 и 1 913 900 рублей.