Volkswagen готовит ультрадешевые электромобили для конкуренции в Китае
Volkswagen готовит ультрадешевые электромобили для конкуренции в Китае.
Босс автогиганта Ральф Брандштеттер заявил журналистам, что в разработке находится новая платформа для электрокаров начального уровня. Целевой показатель — «батарейный» автомобиль со стартовой ценой 140 тысяч юаней (19,6 тысячи долларов). Семейство бюджетных электрокаров будет состоять из четырёх моделей, собирать их станут китайские заводы FAW-VW и SAIC-VW.
Босс Volkswagen признал, что в Китае «очень чувствительны к ценам», и немецкому концерну пришлось оптимизировать затраты. Чтобы снизить себестоимость электромобилей на новой архитектуре A Main Platform, разработчикам пришлось перейти на китайские комплектующие. К примеру, закупка экранов виртуальной приборной панели у локального поставщика позволила сократить издержки на 37%.
Основой новой платформы послужит знакомая «тележка» MEB образца 2019 года. Первый электромобиль на архитектуре A Main Platform должен быть готов в 2026 году. Стартовая цена 140 тысяч юаней (менее 20 тысяч долларов) очень конкурентная: на других рынках тот же Volkswagen считает «дешевым электрокаром» модели с начальной ценой 35 тысяч долларов.
В 2022 году Volkswagen уступил абсолютное лидерство в Китае местному автопроизводителю BYD. Спрос на электрокары линейки ID оказался ниже ожидаемого: локальный бестселлер ID.3 занял только 22 место на внутреннем рынке КНР, и только после значительного снижения цен ежемесячные продажи достигли отметки 10 тысяч штук.