Volkswagen готовит ультрадешевые электромобили для конкуренции в Китае.

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Босс автогиганта Ральф Брандштеттер заявил журналистам, что в разработке находится новая платформа для электрокаров начального уровня. Целевой показатель — «батарейный» автомобиль со стартовой ценой 140 тысяч юаней (19,6 тысячи долларов). Семейство бюджетных электрокаров будет состоять из четырёх моделей, собирать их станут китайские заводы FAW-VW и SAIC-VW.

Босс Volkswagen признал, что в Китае «очень чувствительны к ценам», и немецкому концерну пришлось оптимизировать затраты. Чтобы снизить себестоимость электромобилей на новой архитектуре A Main Platform, разработчикам пришлось перейти на китайские комплектующие. К примеру, закупка экранов виртуальной приборной панели у локального поставщика позволила сократить издержки на 37%.

Основой новой платформы послужит знакомая «тележка» MEB образца 2019 года. Первый электромобиль на архитектуре A Main Platform должен быть готов в 2026 году. Стартовая цена 140 тысяч юаней (менее 20 тысяч долларов) очень конкурентная: на других рынках тот же Volkswagen считает «дешевым электрокаром» модели с начальной ценой 35 тысяч долларов.