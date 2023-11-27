Никаких суббрендов: Great Wall переименует все модели в Европе. Китайский концерн решил сделать ставку на торговую марку GWM, а дочерние суббренды Wey и Ora станут «продуктовыми линейками». Ребрендинг начнётся совсем скоро: в январе 2024-го. Имена собственные уступят место числительным, вместо продвижения двух неизвестных европейцам марок Great Wall сосредоточится на одной — материнской. Новая стратегия получила название One GWM.

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Китайские автопроизводители плодят суббренды с огромной скоростью, к примеру, в России есть аж семь марок, так или иначе связанных с Chery — собственно, Chery, Omoda, Exeed, Jetour, Jaecoo, Kaiyi, а на подходе Exlantix. Однако в Европе к новым маркам относятся настороженно, и Great Wall проявил гибкость: самостоятельные марки Wey и Ora «спрячут» под крыло GWM для лучшей узнаваемости.

Кроссовер Wey Coffee 01 с января будет называться GWM Wey 05, электромобиль Ora Funky Cat переименуют в GWM Ora 03, а ожидаемые новинки — Wey Latte и Ora Lightning Cat — поступят в продажу под названиями GWM Wey 03 и GWM Ora 07 соответственно. Менять вывески придётся дилерам в Великобритании, Германии и Швеции, а вот салоны в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии и Швейцарии изначально будут «брендированы», как GWM.