Компания Electrocars объявляет цены на премиальные электромобили Rising. Уже сейчас к заказу доступны две модели: лифтбек Rising F7 и кросс-купе Rising R7. Первые поставки автомобилей начнутся в конце ноября.

Rising F7 - это лифтбек бизнес-класса с динамичным образом и невероятным показателем воздушного сопротивления в 0,206 Cd. По габаритам он сравним с Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series. Его точные размеры составляют 5000 х 1953 х 1494 мм при колёсной базе 3000 мм.

В салоне лифтбека установлен единый кластер из трёх экранов с общей диагональю 43 дюйма. Акустический комфорт создаёт система Dirac с 16 динамиками.

Начальное исполнение Rising F7 оснащается электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси и разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды. Ей доступна батарея на 77 кВт•ч и запасом хода 576 км. Версия Long Range оснащается аккумулятором ёмкостью 90 кВт•ч и запасом хода 666 км. Полноприводную версию приводят в движение два электромотора мощностью 544 л.с. и 700 Нм. До 100 км/ч такой Rising F7 разгоняется за 3,7 секунды. Её запас хода составляет 600 км.

Rising F7 доступен к покупке в пяти комплектациях: Advance, Long Range, Advance Pro, Long Range Pro, Performance Pro. Начальная версия лифтбека оснащена пакетом активных ассистентов безопасности ADAS, системой кругового обзора, полностью светодиодной оптикой, 8-дюймовым экраном для пассажиров заднего ряда, 16 динамиками Dirac, обогревом и вентиляцией передних сидений.

Цены Rising F7 в зависимости от комплектации:

City - от 4 230 000 рублей

Advance - от 4 970 000 рублей

Advance Pro - от 5 340 000 рублей

Long Range Pro - от 5 710 000 рублей

Performance Pro - от 6 465 000 рублей

Rising R7 - премиальный кросс-купе, сравнимый с BMW X6, Mercedes-Benz GLE и Audi Q8. Его точные габариты составляют 4900 х 1925 х 1655 мм при колёсной базе 2950 мм. Безрамочные двери автомобиля оснащены скрытыми дверными ручками.

В салоне R7 расположен единый блок из трёх экранов с диагональю 43 дюйма. Они дополнены проекцией на лобовое стекло с дополненной реальностью от компании Huawei. Максимальная диагональ достигает 70 дюймов. Акустическая система R7 включает в себя 14 динамиков Bose.

Rising R7 доступен в моноприводном и полноприводном исполнениях. Начальная версия оснащается электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси. Такой кросс-купе разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды. Электромотор питает батарея ёмкостью 77 кВт•ч. Полного заряда ей хватает на 551 км. Для заднеприводной модели доступен аккумулятор на 90 кВт•ч и 642 км запаса хода.

Полноприводное исполнение этого SUV оснащается двумя двигателями на 544 л.с. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды. А его запас хода составляет 606 км.

Rising R7 доступен к покупке в четырёх комплектациях: Master RWD, Master Long Range RWD, Master Performance 4WD, Flagship 4WD. Начальная версия кросс-купе оснащается системой Rising Pilot, системой кругового обзора, светодиодной оптикой, обогревом передних сидений и 14 динамиками Bose.

Цены Rising R7 в зависимости от комплектации:

Advance 2024 - от 4 230 000 рублей

Advance Pro 2024 - от 4 600 000 рублей

Long Range Pro 2024 - от 4 970 000 рублей

Performance Pro 4WD - от 7 150 000 рублей