В Россию привезли новый пикап Foton Mars 7

Один из дилеров привез в Россию пикап Foton Mars 7 (он же Tunland V7). Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 4 350 000 рублей.

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На продажу выставили длиннобазную версию, ее точные размеры кузова - 5797 х 2090 х 1910 мм при межступичном расстоянии 3505 мм, а погрузочной площадки - 1757 х 1650 х 530 мм.

В основе пикапов Mars лежит новейшая платформа Foton с заводским индексом P4, ее официальное наименование - FIA (Full-Size Intelligent Architecture). Силовая установка модели представлена связкой 2-литрового дизельного мотора и 48-вольтовым стартером-генератором. Мощность двигателя составляет 163 л.с., а крутящий момент достигает 450 Нм. В паре с мотором сочетается 8-диапазонный "автомат". Такая машина может похвастать полным приводом и блокировкой заднего дифференциала.

Внутри - крупный 14,6-дюймовый сенсорный экран, функция Start/Stop. Автомобиль оснащен шестью динамиками, автоматическим климат-контролем, обогревом передних сидений и камерой заднего вида.