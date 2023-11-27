Jeep отзывает 45 тысяч гибридов после серии пожаров.

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Автопроизводитель подтвердил, что восемь вездеходов Wrangler 4xe загорались будучи припаркованными из-за дефекта аккумуляторной батареи. Шесть машин вспыхнули на зарядке, ещё две не были подключены к терминалу. Проблема касается целой плеяды внедорожников 2021-2024 модельных годов: в США отзовут 32,1 тысячи машин, в Канаде — 3,8 тысячи машин, ещё 9,2 тысячи вездеходов отремонтируют в других странах.

В концерне Stellantis не знают о несчастных случаях, связанных с дефектом батареи. Подробности о неисправности не приводятся, но известно: дилерам Jeep придётся обновить программное обеспечение аккумулятора, а в некоторых случаях заменить батарею в сборе. Ремонт потребуется только одному проценту из отозванных Wrangler 4xe.

По оценкам Jeep, езда на гибридных внедорожниках безопасна: пожар может произойти при подзарядке. Поэтому владельцам советуют парковаться на улице, вдали от других автомобилей и зданий. Внедорожник Wrangler 4xe — один из наиболее популярных «розеточных» гибридов в Северной Америке.