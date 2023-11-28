В Росавтодоре объяснили укладку асфальта в снегопад и дождь

Дорожные службы кладут новый асфальт в дождь и снег благодаря современным технологиям. Представители Росавтодора сообщили, что инновационные материалы, а также новые способы укладки позволяют обеспечить высокое качество покрытия при неблагоприятных погодных условиях. При этом в Федеральном дорожном агентстве подчеркнули, что укладка смеси на мокрую поверхность приводит к ухудшения сцепления слоёв дорожного полотна.

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В Росавтодоре заявили, что последние достижения науки и техники позволяют дорожным службам укладывать асфальт в слабый мороз при температуре до минус 10 градусов по Цельсию, а также во время небольшого дождя.

В то же время класть асфальтобетонную смесь на мокрую поверхность разрешено для ликвидации аварийных и опасных дефектов зимой, а также в некоторых других исключительных случаях. Это связано с тем, что влага, скопившаяся на поверхности дорожного полотна, быстро охлаждает асфальтобетонную смесь и не позволяет обеспечить прочное сцепление слоёв.