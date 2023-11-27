В Москве взлетели цены на такси

В понедельник, 27 ноября, из-за метели в Москве стоимость девяти минут поездки на такси достигает тысячи рублей. Таксисты рассказали «Известиям», что в такую непогоду 60 процентов водителей отказываются принимать заказы.

В Москве за последние сутки выпало 35 процентов месячной нормы осадков. В аэропортах города были задержаны или отменены почти 40 рейсов. Движение на московских дорогах затруднено из-за снегопада.

«Есть же пословица: игра не стоит свеч. Ситуация на дорогах очень аварийно-опасная», — заявил газете один из таксистов.

Клиентка московского сервиса такси рассказала «Известиям», что за 25-минутную поездку заплатила 1600 рублей. По данным РЕН ТВ, самые короткие и дешевые поездки сейчас стоят как минимум 600 рублей. По оценкам таксистов, цены выросли почти в два раза.