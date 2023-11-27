Владельцев Hyundai и KIA предупредили о грядущих проблемах

В России автовладельцы Hyundai, KIA и других корейских брендов могут столкнуться с нехваткой оригинальных запчастей. Об этом пишет издание «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что в настоящее время на складах дилеров практически нет оригинальных запасных частей. Автолюбители ждут поставки деталей по три месяца. Кроме того, специалисты не исключают очередной рост цен на запчасти.

Как сообщили представители автосалонов, с каждым днем получить нужную запчасть становится все труднее. При этом растет стоимость неоригинальных деталей. В одном из техцентров рассказали, что на протяжении четырех месяцев не могут получить камеры заднего вида и подрулевые переключатели для модели KIA Seltos. Также не хватает глушителей и ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей).