Названы регионы с самой высокой долей риска по ОСАГО

Страховщики назвали регионы с самой высокой долей риска по ОСАГО. Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, заняла Республика Дагестан. В пул было передано более, чем две трети, или 79,5% заключенных договоров ОСАГО.

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На втором месте по этому показателю оказалась Чеченская Республика. Здесь в перестрахование было передано 76,3% заключенных договоров ОСАГО. При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по РФ составляет 10,4%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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Он напомнил, что перестраховочный пул был организован для передачи в него договоров ОСАГО высокоубыточных сегментов рынка, что позволяет распределять выплаты по таким договорам на всех страховщиков-участников рынка ОСАГО, обеспечивая ценовую доступность услуги обязательного страхования автогражданской ответственности и не подрывая финансовую устойчивость страховщиков.

"Стоит отметить, что с небольшими корректировками первую десятку рэнкинга регионов по доле высокоубыточных, передаваемых в перестраховочный пул договоров, традиционно занимают одни и те же субъекты РФ. Показатели количества передаваемых в перестраховочный пул договоров в данных регионах существенно превышают средний показатель по стране - 10,4%. Это говорит о высоких рисках мошенничества по ОСАГО, а зачастую свидетельствует также о высокой частоте аварий в них. Эффективно решать такие проблемы удается при помощи рабочих групп из представителей страховых компаний и региональных властей", - сказал Евгений Уфимцев.

На третьем месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО находится Республика Тыва - в пул было передано 50,7% договоров ОСАГО, заключенных в регионе. На четвертом - Приморский край (49,7%), на пятом - Кабардино-Балкарская Республика (44,3%), на шестом - Республика Северная Осетия-Алания (41,9%), на седьмом - Республика Ингушетия (38,9%), на восьмом - Карачаево-Черкесская Республика (37%), на девятом Республика Бурятия (35,6%), на десятом - Республика Калмыкия (26,5%).