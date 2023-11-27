Полиция задержала банду, угнавшую пять экскаваторов за 33 млн рублей

После этого дорогостоящую технику отгоняли в лесополосу, где снимали с нее номера и выводили из строя спутниковую систему слежения. Затем экскаваторы отвозили в отстойники в Домодедово и Москве. По подозрению в серии краж задержаны пятеро уроженцев Закавказья в возрасте от 36 до 42 лет. Изъяты два похищенных трактора, а также грузовик и четыре легковые машины, использовавшиеся при совершении краж.

Ущерб от кражи пяти единиц спецтехники составил более 33 млн рублей.Полиция в Московской области задержала группу угонщиков, специализировавшуюся на кражах экскаваторов-погрузчиков. Об этом сообщает "МВД Медиа". "По предварительным данным, злоумышленники подыскивали неохраняемые парковки, расположенные вблизи стройки, на которых находилась специальная техника. Ночью они проникали туда, разбирали замок зажигания, соединяли провода и запускали двигатель", - отмечается в сообщении полиции. После этого дорогостоящую технику отгоняли в лесополосу, где снимали с нее номера и выводили из строя спутниковую систему слежения. Затем экскаваторы отвозили в отстойники в Домодедово и Москве. По подозрению в серии краж задержаны пятеро уроженцев Закавказья в возрасте от 36 до 42 лет. Изъяты два похищенных трактора, а также грузовик и четыре легковые машины, использовавшиеся при совершении краж. Ущерб от кражи пяти единиц спецтехники составил более 33 млн рублей.