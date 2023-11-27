СМИ: у «Москвича 3» снизилась мощность двигателя

СМИ обратили внимание, что в описании кроссовера «Москвич 3» на официальном сайте производителя снизились характеристики двигателя: мощность — со 150 до 136 лошадиных сил, крутящий момент — с 210 до 200 Ньютон-метров. Об этом рассказал портал Quto.ru.

Издание подчеркивает, что снижение мощности не отразилось на эластичности — максимальная мощность, как было объявлено раньше, достигается при 5500 оборотах в минуту.

Производитель «Москвича» объяснил изменения переходом на новый сертификат. В процессе этого перехода проводились замеры мощности в независимых лабораториях.

Директор по производству завода «Москвич» Олег Масляков ранее рассказал, что в первой половине 2024 года предприятие выпустит среднеразмерный кроссовер «Москвич 5». Ближе к концу следующего года завод представит большой семейный кроссовер «Москвич 8». Всего за 2024-й завод планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей.