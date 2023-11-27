Автоэксперты назвали лучшие седаны за 1 млн рублей

"Можно назвать Chevrolet Aveo (699 000 рублей), Renault Laguna (537 000 рублей) и Skoda Octavia (954 000 рублей). Последний - чешский лифтбек - пользуется особым спросом, так как бренд зарекомендовал себя на российском рынке как поставщик надежных и безопасных авто для всей семьи. Кроме того, у Skoda Octavia хорошая управляемость и практичность, что сделало ее в свое время бестселлером. Просторный салон и багажник размером 578 литров - дополнительные преимущества автомобиля.



Chevrolet Aveo отличается стильным дизайном, комфортом и невысокой стоимостью обслуживания, а Renault Laguna - хорошей шумоизоляцией и надежной подвеской.



Но по факту это все очень индивидуально и сейчас стоит смотреть не на бренд, а на состояние автомобиля: пробег и прочее", - говорит Житнухин.