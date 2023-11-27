Автоэксперты назвали лучшие седаны за 1 млн рублей
Автоэксперты, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, какие машины лучше всего рассмотреть для покупки с бюджетом 1 млн рублей. Как отмечает заместитель руководителя по рискам ГК "Альфа-Лизинг" Дмитрий Кудрявцев, выбор не так велик. Критерии, на которые стоит опираться: не роботизированная, а автоматическая коробка передач и пробег до 200 000 км. При этом лучше не рассматривать автомобили старше 2013 года.
"Французские и отечественные бренды рассматривать не стоит - надежность и ликвидность не являются их сильными сторонами. В то же время японские производители массово используют вариатор в качестве коробки передач. Кроме того, стоимость запасных частей японского производства постоянно растет.
Стоит присмотреться к моделям Chevrolet Cruze, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. При этом предварительно важно провести техническую диагностику желаемой модели, а также учесть совокупный пробег и год выпуска", - добавляет Кудрявцев.
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что на данный момент автомобили в этом ценовом сегменте можно приобрести только на вторичном рынке.
"Можно назвать Chevrolet Aveo (699 000 рублей), Renault Laguna (537 000 рублей) и Skoda Octavia (954 000 рублей). Последний - чешский лифтбек - пользуется особым спросом, так как бренд зарекомендовал себя на российском рынке как поставщик надежных и безопасных авто для всей семьи. Кроме того, у Skoda Octavia хорошая управляемость и практичность, что сделало ее в свое время бестселлером. Просторный салон и багажник размером 578 литров - дополнительные преимущества автомобиля.
Chevrolet Aveo отличается стильным дизайном, комфортом и невысокой стоимостью обслуживания, а Renault Laguna - хорошей шумоизоляцией и надежной подвеской.
Но по факту это все очень индивидуально и сейчас стоит смотреть не на бренд, а на состояние автомобиля: пробег и прочее", - говорит Житнухин.