Названы отличия нового Geely Atlas для России от китайской версии

К такому выводу пришел портал «Китайские автомобили», сравнив фотографии кроссовера для казахстанского рынка с официальными снимками Geely Boyue L (оригинальное название нового Atlas в КНР). Главное отличие обнаружилось в салоне — у версии для СНГ другое рулевое колесо. У автомобиля для Казахстана оно такое же, как у Monjaro, но с серебристой эмблемой по центру. При этом у китайского Boyue L руль отличается не только дизайном, но и формой.

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Новый Geely Atlas уже поступил в салоны дилеров в Казахстане, а скоро он появится и в России, о чем ранее сообщали «Китайские автомобили». Atlas/Boyue L — это новое поколение знакомого россиянам Atlas Pro, однако с предшественником кроссовер роднит разве что название. В основе следующей генерации Atlas лежит платформа СMA, та же, что у Tugella и Monjaro, в то время как Atlas Pro построен на «тележке» NL-3.

Geely

Полностью был пересмотрен дизайн экстерьера и интерьера, изменилась и моторная гамма. Так, например, в Казахстане новый Atlas предложен с двумя силовыми агрегатами на выбор: 1,5-литровым турбомотор мощностью 174 лошадиные силы и двухлитровым, который развивает 218 сил. Привод в обоих случаях передний, а коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод у кроссовера передний. Ту же связку мотора и коробки можно ожидать и в России.

Motor.ru

«Базовый» Atlas разгоняется до «сотни» за 9,7 секунды, а максимальная скорость составляет 190 километров в час. Топовому кроссоверу требуется на разгон до 100 километров в час 8,2 секунды, а его максималка — 215 километров в час. Средний расход топлива в смешанном цикле — 6,8 и 7,4 литра на 100 километров соответственно. Цены лежат в диапазоне от 13 990 000 до 14 990 000 тенге (2,67 — 2,86 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).